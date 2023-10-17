Задержанная в Москве "самая счастливая мама" 15 детей оказалась владелицей двух квартир и дома

Задержанная в Москве мать 15 детей Юлия Логинова, которую заподозрили в торговле детьми, оказалась довольно обеспеченной женщиной. Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в следственных органах, в её собственности числятся две квартиры и загородный дом. Кроме того, за детьми всегда присматривала няня.

"У неё есть пара квартир, загородный дом. Все дети содержались в нормальных условиях, питались хорошо. Однако при этом сама женщина частенько уезжала из дома, занималась своими делами. С детьми неотлучно находится няня", — рассказал неназванный собеседник издания.

Напомним, правоохранители заинтересовались 47-летней москвичкой Юлией Логиновой после того, как один из её детей попал в больницу. В крови мальчика нашли препарат, который нельзя использовать при его заболевании. Старшему ребёнку Логиновой сейчас 17 лет, младшему — четыре. Причём первых троих женщине якобы родила суррогатная мать, а остальные — приёмные. Несколько лет назад СМИ даже называли Логинову "самой счастливой мамой". Однако затем выяснилось, что вот уже как 13 лет женщина бесплодна, а двух детей она пыталась зарегистрировать в загсе по фальшивым документам. Подозреваемую и её сообщницу — директора приюта для женщин — задержали по подозрению в торговле детьми.