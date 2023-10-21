После слухов о продаже поддельных кроссовок в магазине Никиты Ефремова прошли обыски

Сотрудники полиции провели обыск в магазине кроссовок российского предпринимателя Никиты Ефремова в центре Москвы. Салон на улице Петровка оказался закрыт с вечера пятницы, пишет Mash . Согласно объявлению на дверях, он не работает по техническим причинам.

Уточняется, что со служебного входа внутрь магазина заходили полицейские. Они изъяли товар, который может быть контрафактом, а также сделали выемку документов. Обыски могут быть связаны с тем, что недавно Ефремова обвинили в продаже подделок обуви известных брендов по завышенным ценам, а также в использовании оригинальных кроссовок только на витринах.