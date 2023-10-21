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21 октября, 12:44

После слухов о продаже поддельных кроссовок в магазине Никиты Ефремова прошли обыски

Полиция провела обыски в магазине кроссовок Никиты Ефремова в Москве

<p>Магазин предпринимателя Никиты Ефремова в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Магазин предпринимателя Никиты Ефремова в Москве. Обложка © Telegram / Mash

Сотрудники полиции провели обыск в магазине кроссовок российского предпринимателя Никиты Ефремова в центре Москвы. Салон на улице Петровка оказался закрыт с вечера пятницы, пишет Mash. Согласно объявлению на дверях, он не работает по техническим причинам.

Обыски в магазине Никиты Ефремова в Москве. Видео © Telegram / Mash

Уточняется, что со служебного входа внутрь магазина заходили полицейские. Они изъяли товар, который может быть контрафактом, а также сделали выемку документов. Обыски могут быть связаны с тем, что недавно Ефремова обвинили в продаже подделок обуви известных брендов по завышенным ценам, а также в использовании оригинальных кроссовок только на витринах.

Объявление на двери магазина Никиты Ефремова в Москве. Фото © Telegram / Mash

Объявление на двери магазина Никиты Ефремова в Москве. Фото © Telegram / Mash

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Илья Суриков
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