В Петербурге и области проходят обыски по делу "азербайджанской мафии"

В Петербурге и Ленинградской области проводятся массовые обыски по делу об "азербайджанской мафии", члены которой избивали местных жителей и записывали всё на видео. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на источник.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски более чем по 20 адресам, которые связаны с 18-летним Тимуром Мухтаровым и его сообщниками. В настоящее время ищут остальных участников группировки, в их числе17-летний Турал М., который скрывается и объявлен в розыск.