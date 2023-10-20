В Петербурге и области проходят обыски по делу "азербайджанской мафии"
В Петербурге и Ленинградской области проводятся массовые обыски по делу об "азербайджанской мафии", члены которой избивали местных жителей и записывали всё на видео. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на источник.
По информации канала, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски более чем по 20 адресам, которые связаны с 18-летним Тимуром Мухтаровым и его сообщниками. В настоящее время ищут остальных участников группировки, в их числе17-летний Турал М., который скрывается и объявлен в розыск.
Напомним, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту нападения на прохожих в Петербурге. В основном нападавшие — выходцы из Азербайджана — избивали людей в торговых центрах и возле метро. 16 октября сообщалось, что был задержан "самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров.
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