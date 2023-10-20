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20 октября, 18:04

В Петербурге и области проходят обыски по делу "азербайджанской мафии"

В Петербурге и Ленинградской области проводятся массовые обыски по делу об "азербайджанской мафии", члены которой избивали местных жителей и записывали всё на видео. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на источник.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски более чем по 20 адресам, которые связаны с 18-летним Тимуром Мухтаровым и его сообщниками. В настоящее время ищут остальных участников группировки, в их числе17-летний Турал М., который скрывается и объявлен в розыск.

Активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев

Активный участник "азербайджанской мафии" оправдался после задержания за избиение петербуржцев

Напомним, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту нападения на прохожих в Петербурге. В основном нападавшие — выходцы из Азербайджана — избивали людей в торговых центрах и возле метро. 16 октября сообщалось, что был задержан "самый активный участник "азербайджанской мафии" (как называли себя сами злоумышленники) Тимур Мухтаров.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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