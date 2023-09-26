Самые дорогие кроссовки страны: Китаец пытался вывезти из РФ полмиллиона под стельками
В Приморье задержали китайца, который пытался вывезти полмиллиона в кроссовках
Самые дорогие кроссовки страны изъяты в Приморье: почти 500 тысяч рублей пытался вывезти из России гражданин Китая, а спрятать деньги он решил под стельками.
По данным SHOT, китаец собирался выехать из России на родину на рейсовом автобусе, но его задержали сотрудники таможни в Уссурийске. Мужчина сильно нервничал, проходя рамку металлоискателя, а когда его кроссовками заинтересовалась служебная собака, запаниковал.
В итоге под стельками сотрудники обнаружили 94 пятитысячные купюры — 470 тысяч рублей. Мужчина заверил, что эти деньги он честно заработал, но не знал, нужно ли их декларировать, поэтому решил "перестраховаться" и спрятать.
В итоге на гражданина КНР завели административное дело за сокрытие денег в тайнике при пересечении таможенной границы. Ему грозит конфискация денег и штраф до полутора миллионов рублей.
А ранее Лайф рассказывал, как в Татарстане таможенники задержали контрабандиста, который пытался провезти в Россию шесть наручных часов Rolex общей стоимостью 10 миллионов рублей, примотав их скотчем к животу и ногам.