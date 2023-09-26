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26 сентября, 08:39

Самые дорогие кроссовки страны: Китаец пытался вывезти из РФ полмиллиона под стельками

В Приморье задержали китайца, который пытался вывезти полмиллиона в кроссовках

<p>В Приморье задержали китайца, который пытался вывезти полмиллиона в кроссовках. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/57417" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Приморье задержали китайца, который пытался вывезти полмиллиона в кроссовках. Фото © SHOT

Самые дорогие кроссовки страны изъяты в Приморье: почти 500 тысяч рублей пытался вывезти из России гражданин Китая, а спрятать деньги он решил под стельками.

По данным SHOT, китаец собирался выехать из России на родину на рейсовом автобусе, но его задержали сотрудники таможни в Уссурийске. Мужчина сильно нервничал, проходя рамку металлоискателя, а когда его кроссовками заинтересовалась служебная собака, запаниковал.

В Приморье задержали китайца, который пытался вывезти полмиллиона в кроссовках. Фото © SHOT

В Приморье задержали китайца, который пытался вывезти полмиллиона в кроссовках. Фото © SHOT

В итоге под стельками сотрудники обнаружили 94 пятитысячные купюры — 470 тысяч рублей. Мужчина заверил, что эти деньги он честно заработал, но не знал, нужно ли их декларировать, поэтому решил "перестраховаться" и спрятать.

В итоге на гражданина КНР завели административное дело за сокрытие денег в тайнике при пересечении таможенной границы. Ему грозит конфискация денег и штраф до полутора миллионов рублей.

Российские таможенники остановили армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее

Российские таможенники остановили армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее

А ранее Лайф рассказывал, как в Татарстане таможенники задержали контрабандиста, который пытался провезти в Россию шесть наручных часов Rolex общей стоимостью 10 миллионов рублей, примотав их скотчем к животу и ногам.

Александра Вишнякова
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