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25 октября, 18:42
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Лайф узнал причину массовых задержаний в элитном бизнес-клубе блогера Портнягина в Москве

Полицию в Club 500 вызывал бывший кандидат в мэры Красногорска Немировский

<p>Дмитрий и Екатерина Портнягины (слева) и Валерий Немировский. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/58602" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дмитрий и Екатерина Портнягины (слева) и Валерий Немировский. Обложка © t.me / SHOT

Полицию в элитный московский бизнес-клуб Club 500 вызвал бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский. Он обвинил руководство заведения в мошенничестве, сообщает SHOТ.

По словам жены основателя элитного клуба Дмитрия Портнягина Екатерины, политик таким образом мстит за отказ в членстве клуба. Она объяснила, что компании не понравилась деятельность Немировского и его доход. В самом Club 500, где сейчас продолжаются оперативные действия, экс-кандидата в мэры назвали "каким-то блогером, который хочет хайпануть".

Полицию в Club 500 вызывал бывший кандидат в мэры Красногорска Немировский. Видео © t.me / SHOT

Сам Немировский подтвердил, что вызвал полицию, потому что считает руководство мошенниками. За дополнительные комментарии он потребовал 99 999 рублей.

К слову, Немировский ранее мелькал в новостях в не очень хорошем свете — в 2019 году он устроил дебош во время переговоров. Сейчас Немировский является главой общественного движения "Красногорье", хотя известно, что прежде он держал автомастерскую, торговал аппаратурой и машинами.

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Ранее Лайф сообщал, что в элитном московском бизнес-клубе Club 500 проходят массовые задержания. Club 500 — международный закрытый бизнес-клуб премиум-класса, одним из основателей которого является предприниматель и автор серии книг "Трансформатор" Дмитрий Портнягин. Учредители заведения хвастаются, что участники клуба являются лидерами рынка, средний годовой оборот бизнеса которых — 2,6 миллиарда рублей.

Александра Мышляева
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