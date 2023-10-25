Лайф узнал причину массовых задержаний в элитном бизнес-клубе блогера Портнягина в Москве
Полицию в Club 500 вызывал бывший кандидат в мэры Красногорска Немировский
Дмитрий и Екатерина Портнягины (слева) и Валерий Немировский. Обложка © t.me / SHOT
Полицию в элитный московский бизнес-клуб Club 500 вызвал бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский. Он обвинил руководство заведения в мошенничестве, сообщает SHOТ.
По словам жены основателя элитного клуба Дмитрия Портнягина Екатерины, политик таким образом мстит за отказ в членстве клуба. Она объяснила, что компании не понравилась деятельность Немировского и его доход. В самом Club 500, где сейчас продолжаются оперативные действия, экс-кандидата в мэры назвали "каким-то блогером, который хочет хайпануть".
Полицию в Club 500 вызывал бывший кандидат в мэры Красногорска Немировский. Видео © t.me / SHOT
Сам Немировский подтвердил, что вызвал полицию, потому что считает руководство мошенниками. За дополнительные комментарии он потребовал 99 999 рублей.
К слову, Немировский ранее мелькал в новостях в не очень хорошем свете — в 2019 году он устроил дебош во время переговоров. Сейчас Немировский является главой общественного движения "Красногорье", хотя известно, что прежде он держал автомастерскую, торговал аппаратурой и машинами.
Ранее Лайф сообщал, что в элитном московском бизнес-клубе Club 500 проходят массовые задержания. Club 500 — международный закрытый бизнес-клуб премиум-класса, одним из основателей которого является предприниматель и автор серии книг "Трансформатор" Дмитрий Портнягин. Учредители заведения хвастаются, что участники клуба являются лидерами рынка, средний годовой оборот бизнеса которых — 2,6 миллиарда рублей.