Лайф узнал причину массовых задержаний в элитном бизнес-клубе блогера Портнягина в Москве

Полицию в элитный московский бизнес-клуб Club 500 вызвал бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский. Он обвинил руководство заведения в мошенничестве, сообщает SHOТ.

По словам жены основателя элитного клуба Дмитрия Портнягина Екатерины, политик таким образом мстит за отказ в членстве клуба. Она объяснила, что компании не понравилась деятельность Немировского и его доход. В самом Club 500, где сейчас продолжаются оперативные действия, экс-кандидата в мэры назвали "каким-то блогером, который хочет хайпануть".

Полицию в Club 500 вызывал бывший кандидат в мэры Красногорска Немировский. Видео © t.me / SHOT

Сам Немировский подтвердил, что вызвал полицию, потому что считает руководство мошенниками. За дополнительные комментарии он потребовал 99 999 рублей.

К слову, Немировский ранее мелькал в новостях в не очень хорошем свете — в 2019 году он устроил дебош во время переговоров. Сейчас Немировский является главой общественного движения "Красногорье", хотя известно, что прежде он держал автомастерскую, торговал аппаратурой и машинами.