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25 октября, 19:59

Московский бизнес-клуб обратится в СК из-за парализовавшего работу клиента

Московский Club 500 обратится в СК из-за парализовавшего работу Немировского

Руководство бизнес-клуба Club 500 собирается обратиться в Следственный комитет с заявлением о проведении проверки в отношении общественника Валерия Немировского, который парализовал работу заведения, обвинив сотрудников в мошенничестве и вызвав полицию.

Адвокат Евгений Грицков — о событиях в бизнес-клубе Club 500. Видео © SHOT

"Очень неприятная ситуация. Соответственно, СМИ освещают негативно клуб и всё это влияет на его деловую репутацию", — рассказал телеграм-каналу SHOT адвокат Евгений Грицков.

По его словам, во время сегодняшней проверки следователи не нашли нарушений закона со стороны клуба. У налоговой также нет претензий ни к заведению, ни к семье владельцев Портнягиных.

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Ранее Лайф писал, что в элитном московском бизнес-клубе Club 500 проходят массовые задержания. Полицию вызвал бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, обидевшийся на то, что ему отказали в членстве.

Обложка ©

Кадр из видео SHOT

Лариса Сафронова
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