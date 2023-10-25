Московский бизнес-клуб обратится в СК из-за парализовавшего работу клиента

Руководство бизнес-клуба Club 500 собирается обратиться в Следственный комитет с заявлением о проведении проверки в отношении общественника Валерия Немировского, который парализовал работу заведения, обвинив сотрудников в мошенничестве и вызвав полицию.

Адвокат Евгений Грицков — о событиях в бизнес-клубе Club 500. Видео © SHOT

"Очень неприятная ситуация. Соответственно, СМИ освещают негативно клуб и всё это влияет на его деловую репутацию", — рассказал телеграм-каналу SHOT адвокат Евгений Грицков.