"Вот они — реальные пацаны": В финальном эпизоде сериала Колян отправился к бойцам СВО

Вчера, 2 ноября 2023 года, завершилась целая эпоха — сериал "Реальные пацаны". Спустя 13 лет появления на ТВ показали последний эпизод. Как ранее и обещали режиссёры, герои ушли красиво и со смыслом. Поэтому неудивительно, что такой неожиданный финал истории поверг зрителей в шок. К сожалению, заключительная сцена собрала не всех главных героев сериала, а только Машу, Вована с Валей, участкового Игоря Сергеевича, Антоху и Коляна.

Фото © "Реальные пацаны", режиссёр Жанна Кадникова, сценарист Алексей Базанов / Realniepazany.tnt

Особое внимание в финальном эпизоде "Реальных пацанов" привлёк к себе именно Колян. Во время диалога с официантом герой Николая Наумова проявляет качества настоящего патриота и просто отзывчивого человека с доброй души. Ведь на предложение от поклонника передать привет для ребят, лежащих в госпитале СВО, Колян говорит: "А чё приветы-то передавать, куда ехать?"

Фото © "Реальные пацаны", режиссёр Жанна Кадникова, сценарист Алексей Базанов / Realniepazany.tnt

"О чём я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где-то в кинотеатрах и есть богатые, утончённые люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность, она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны", — рассказывает свои мысли Колян, пока на экране мелькают ребята в форме, к которым тот приехал.

"Реальные пацаны" закончились: в финале Колян отправился к бойцам СВО. Фото © "Реальные пацаны", режиссёр Жанна Кадникова, сценарист Алексей Базанов / Realniepazany.tnt