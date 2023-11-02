Это 10 самых знаменитых построек, но вы никогда не видели их с такого ракурса — проверьте сами
Несмотря на то что эти великие сооружения знают по всему миру, большинство людей их видели только на фото и всегда с одного ракурса. Исправляем это недоразумение в подборке ниже.
"Вы не представляете, насколько пирамиды огромные, пока не увидите их вживую..." — 5uicidalxD.
Фото © Reddit / 5uicidalxD
"Редкий случай, когда мост Золотые Ворота совсем пустой", — flamingmenudo.
Фото © Reddit / flamingmenudo
"Гора Рашмор издалека", — dragoniteftw33.
Фото © Reddit / dragoniteftw33
"Строящийся Сиднейский оперный театр, 1966 год", — Frankenclyde.
Фото © Reddit / Frankenclyde
"Московский государственный университет, Россия", — artemvs.
Фото © Reddit / artemvs
"Внутри Биг-Бена (башни Елизаветы), Лондон, 1920-е годы", — brolbo.
Фото © Reddit / brolbo
"Тадж-Махал с другого ракурса", — KillerSingh8008.
Фото © Reddit / KillerSingh8008
"Сфинкс, вид сзади", — amonaloli12.
Фото © Reddit / amonaloli12
"Нью-Йорк с высоты птичьего полёта", — NiceCasualRedditGuy.
Фото © Reddit / NiceCasualRedditGuy
"Редкий вид на статую Свободы с балкона на факеле. Выход туда закрыт с 1916 года", — cam1xx.
Фото © Reddit / cam1xx