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2 ноября, 05:00

Это 10 самых знаменитых построек, но вы никогда не видели их с такого ракурса — проверьте сами

Несмотря на то что эти великие сооружения знают по всему миру, большинство людей их видели только на фото и всегда с одного ракурса. Исправляем это недоразумение в подборке ниже.

"Вы не представляете, насколько пирамиды огромные, пока не увидите их вживую..." 5uicidalxD.

Фото © Reddit / 5uicidalxD

Фото © Reddit / 5uicidalxD

"Редкий случай, когда мост Золотые Ворота совсем пустой", — flamingmenudo.

Фото © Reddit / flamingmenudo

Фото © Reddit / flamingmenudo

"Гора Рашмор издалека", — dragoniteftw33.

Фото © Reddit / dragoniteftw33

Фото © Reddit / dragoniteftw33

"Строящийся Сиднейский оперный театр, 1966 год", — Frankenclyde.

Фото © Reddit / Frankenclyde

Фото © Reddit / Frankenclyde

"Московский государственный университет, Россия", artemvs.

Фото © Reddit / artemvs

Фото © Reddit / artemvs

"Внутри Биг-Бена (башни Елизаветы), Лондон, 1920-е годы", — brolbo.

Фото © Reddit / brolbo

Фото © Reddit / brolbo

"Тадж-Махал с другого ракурса", — KillerSingh8008.

Фото © Reddit / KillerSingh8008

Фото © Reddit / KillerSingh8008

"Сфинкс, вид сзади", — amonaloli12.

Фото © Reddit / amonaloli12

Фото © Reddit / amonaloli12

"Нью-Йорк с высоты птичьего полёта", — NiceCasualRedditGuy.

Фото © Reddit / NiceCasualRedditGuy

Фото © Reddit / NiceCasualRedditGuy

"Редкий вид на статую Свободы с балкона на факеле. Выход туда закрыт с 1916 года", — cam1xx.

Фото © Reddit / cam1xx

Фото © Reddit / cam1xx

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

Обложка ©

Reddit / cam1xx, brolbo

Сергей Трофимов
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