Певец Shaman получает до 3 млн рублей за один концерт

Певец Shaman (Ярослав Дронов) набрал бешеную популярность в России после начала СВО. Его концертный директор Сергей Лавров в беседе с "Царьградом" озвучил гонорары, которые артист получает за свои концерты.

По его словам, один концерт приносит певцу от двух до трёх миллионов рублей. А вот на корпоративах цены могут начинаться от 50 000 евро. И это, как уточняет директор Shaman, ещё нижний порог стоимости. К примеру, выступления Юлии Зиверт и Анны Асти обойдутся значительно дороже.

Лавров отметил, что у тех, кто общался с певцом вне сцены, появляется впечатление, что хорошие барыши за выступления совсем не испортили Shaman. Молодой человек искренне любит Россию и не хочет покидать страну — по примеру многих коллег по цеху.