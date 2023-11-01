Регион

Уведомления отключены

1 ноября, 16:57

Певец Shaman получает до 3 млн рублей за один концерт

Директор Shaman Лавров рассказал, что певец получает от 2 до 3 млн за концерт

<p>Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Shaman (Ярослав Дронов) набрал бешеную популярность в России после начала СВО. Его концертный директор Сергей Лавров в беседе с "Царьградом" озвучил гонорары, которые артист получает за свои концерты.

По его словам, один концерт приносит певцу от двух до трёх миллионов рублей. А вот на корпоративах цены могут начинаться от 50 000 евро. И это, как уточняет директор Shaman, ещё нижний порог стоимости. К примеру, выступления Юлии Зиверт и Анны Асти обойдутся значительно дороже.

Лавров отметил, что у тех, кто общался с певцом вне сцены, появляется впечатление, что хорошие барыши за выступления совсем не испортили Shaman. Молодой человек искренне любит Россию и не хочет покидать страну — по примеру многих коллег по цеху.

До 15 млн за час: Раскрыты гонорары Shaman, Гагариной и других звёзд в новогоднюю ночь

До 15 млн за час: Раскрыты гонорары Shaman, Гагариной и других звёзд в новогоднюю ночь

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Shaman пока ещё не дотягивает до статуса 72-летнего народного артиста Олега Газманова. Последний, как выразился продюсер, "вколачивал" патриотические песни всю жизнь, а успех Shaman пока ещё краткосрочный, неясно, как он проявит себя на "длинной дистанции".

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов )
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров