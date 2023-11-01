Певец Shaman получает до 3 млн рублей за один концерт
Директор Shaman Лавров рассказал, что певец получает от 2 до 3 млн за концерт
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певец Shaman (Ярослав Дронов) набрал бешеную популярность в России после начала СВО. Его концертный директор Сергей Лавров в беседе с "Царьградом" озвучил гонорары, которые артист получает за свои концерты.
По его словам, один концерт приносит певцу от двух до трёх миллионов рублей. А вот на корпоративах цены могут начинаться от 50 000 евро. И это, как уточняет директор Shaman, ещё нижний порог стоимости. К примеру, выступления Юлии Зиверт и Анны Асти обойдутся значительно дороже.
Лавров отметил, что у тех, кто общался с певцом вне сцены, появляется впечатление, что хорошие барыши за выступления совсем не испортили Shaman. Молодой человек искренне любит Россию и не хочет покидать страну — по примеру многих коллег по цеху.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Shaman пока ещё не дотягивает до статуса 72-летнего народного артиста Олега Газманова. Последний, как выразился продюсер, "вколачивал" патриотические песни всю жизнь, а успех Shaman пока ещё краткосрочный, неясно, как он проявит себя на "длинной дистанции".