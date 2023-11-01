В "Иронии судьбы" спустя почти полвека заметили киноляп с сервантом Нади

Комедия "Ирония судьбы, или С лёгким паром" давно приобрела среди россиян статус культового фильма для просмотра на Новый год. Реплики из него растасканы на цитаты, а верные традициям зрители наверняка досконально изучили фильм по кадрам. Тем не менее в этой ленте спустя почти полвека находятся забавные киноляпы. Один из них заметил РБК.

Большая часть действия фильма происходит у Нади дома. Немудрено, что какая-то часть производственных недочётов съёмочной группы касалась именно интерьера квартиры. Так, в первой серии кинокартины, когда Женя и Надя пытаются понять, кто в чьей квартире оказался и кому нужно уйти, в кадре находится сервант с фотографиями Нади и Ипполита. Над снимками хорошо видны две блестящие ручки-пуговицы. А уже ближе к финалу серии одна из этих ярких ручек бесследно исчезает, хотя за это время с ней ничего не должно было случиться.