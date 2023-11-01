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1 ноября, 18:27

В "Иронии судьбы" спустя почти полвека заметили киноляп с сервантом Нади

<p>Новый киноляп в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@MosfilmRuOfficial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Киноконцерн "Мосфильм"</a></p>

Новый киноляп в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Обложка © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Комедия "Ирония судьбы, или С лёгким паром" давно приобрела среди россиян статус культового фильма для просмотра на Новый год. Реплики из него растасканы на цитаты, а верные традициям зрители наверняка досконально изучили фильм по кадрам. Тем не менее в этой ленте спустя почти полвека находятся забавные киноляпы. Один из них заметил РБК.

Новый киноляп в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Новый киноляп в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Фото © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Большая часть действия фильма происходит у Нади дома. Немудрено, что какая-то часть производственных недочётов съёмочной группы касалась именно интерьера квартиры. Так, в первой серии кинокартины, когда Женя и Надя пытаются понять, кто в чьей квартире оказался и кому нужно уйти, в кадре находится сервант с фотографиями Нади и Ипполита. Над снимками хорошо видны две блестящие ручки-пуговицы. А уже ближе к финалу серии одна из этих ярких ручек бесследно исчезает, хотя за это время с ней ничего не должно было случиться.

В "Покровских воротах" спустя 41 год заметили забавный ляп

В "Покровских воротах" спустя 41 год заметили забавный ляп

А совсем недавно в другой классической ленте советского кино нашлась ещё одна неточность. Она скрыта в культовом "Служебном романе" и связана с Верочкой.

Юрий Лысенко
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