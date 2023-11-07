Новая теория о миллениалах, зумерах и носках обрела бешеную популярность в TikTok

В TikTok начала набирать большую популярность новая теория о миллениалах (людях, родившихся до 1997 года) и зумерах (после 1997 года), согласно которой отличить их можно по длине носков.

Теорию придумала ведущая подкаста FIT (ish) Фиби Парсонс. По её словам, миллениалы носят носки ниже щиколоток, тогда как зумеры предпочитают только высокие. Девушка отметила, что сама носит носки по щиколотку, что относит её к группе миллениалов.

Психолог Александр Кичаев объяснил, что новая теория является классической цикличностью социологии, когда одно поколение живёт в период стабильности и консервативности, а другое — в период кризисов и потрясений.

"Всё время чередуются тренды в зависимости от того, в какой момент мы живём. А называют их так, как удобно. Ещё у Тургенева в "Отцах и детях" были нигилисты, которые хотели всё изменить, и такие [люди], более стабильные и консервативные. Плюс ещё возраст [влияет], как правило", — рассказал он в беседе с телеканалом "360".