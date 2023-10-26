Зумеры стали самыми активными пользователями цифровых "симок"

Наибольшей популярностью eSIM — цифровые сим-карты — пользуются у россиян-миллениалов. При этом больше всего таких абонентов живёт в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, они не очень любят говорить по телефону, зато активно тратят интернет-трафик.

eSIM — это, по сути, привычная сим-карта, микросхема которой встроена в смартфон на этапе его производства. eSIM нельзя сломать или потерять, она даёт возможность абоненту иметь дополнительный номер на одном устройстве. Кроме того, в случае кражи смартфона злоумышленник не сможет извлечь такую "симку".

О предпочтениях россиян узнали эксперты "Мегафона", изучив обезличенные данные абонентов за июнь-август 2022 и 2023 годов. Так, больше всего пользователей цифровых "симок" среди миллениалов (52% от всех владельцев eSIM), однако по объёму потребляемого трафика теперь лидируют зумеры (40% от всего трафика против 39,5% у миллениалов). Также мужчин среди владельцев eSIM в 2,4 раза больше, чем женщин.

Наибольшее число абонентов с цифровыми "симками" живёт в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской и Свердловской областях. Однако мобильного интернета с таких карт больше остальных потребляют петербуржцы, опережая по этому показателю жителей столицы в полтора раза. Следом за Москвой по расходу трафика на eSIM идут Мордовия, Татарстан и Кубань.

По данным исследования, россияне, предпочитающие eSIM стандартной сим-карте, реже используют привычную голосовую связь, зато значительно больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. Так, если в 2022 году потребление мобильного трафика у владельцев eSIM почти не отличалось от показателей клиентов с обычной симкой, то теперь первая группа расходует интернет на 17% больше второй.