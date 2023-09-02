Россиян призвали в целях безопасности сменить ПИН-коды на сим-картах

Смена заводских ПИН-кодов на сим-картах поможет уберечь деньги от мошенников. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал сенатор Артём Шейкин.

"Это предоставит дополнительный уровень защиты и затруднит несанкционированный доступ к вашим данным в случае, если сим-карта окажется в руках мошенников в результате кражи или утери смартфона", — объяснил он, подчеркнув, что код не должен быть таким очевидным, как набор цифр 1234.

По словам Шейкина, у большинства россиян стоят заводские ПИН-коды, а телефоны связаны с огромным количеством сервисов. В некоторые аккаунты можно войти через СМС-сообщение, без логина и пароля, поэтому, "хотя двухфакторная идентификация помогает в защите данных, она неэффективна, если злоумышленнику удаётся получить доступ к вашей сим-карте и узнать номер".