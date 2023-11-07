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7 ноября, 11:33

Психолог объяснила, стоит ли переживать, если в письме Деду Морозу дитя указало артикулы на Wildberries

Врач Протасова: Артикулы в новогоднем письме говорят о хорошем контакте с собой

В Сети завирусились многочисленные видео, на которых дети в письме Деду Морозу вместо желаний указывают артикулы с маркетплейсов. Анна Протасова — врач-психолог и телесно-ориентированный терапевт рассказала, что такое поведение детей можно рассмотреть как хороший контакт с собой, понимание своих желаний.

Дети уже начали писать Деду Морозу вместо желаний артикулы с Wildberries.

Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Медик пояснила, что чёткое представление желания говорит об умении "позволять себе" или хотя бы мечтать о конкретном подарке. Она уточнила, что такое поведение не показывает вседозволенность, а лишь демонстрирует представление о своих желаниях.

Однако психолог заметила, что в современном мире у детей существует проблема ценностей. Если раньше в письмах у Деда Мороза просили счастья, здоровья, завершения года на "отлично", то сейчас запросы привержены к материальности.

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"Нынешнее поколение более практичное, материальное, расчётливое. Я вижу, что это идёт из общей тенденции на богатство, роскошь, деньги. Взрослые сами начинают формировать у детей материальную составляющую. Причём она доминирует над духовной. Артикулы на психику никак не влияют, это просто следствие сформировавшихся ценностей"

Анна Протасова, врач-психолог и телесно-ориентированный терапевт.

Медик рассказала, что для детей подарки — язык любви, в этом нет ничего плохого. По словам эксперта, важнее то, как будут дети реагировать, если Дед Мороз не обеспечит им все те подарки, которые они заказали.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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