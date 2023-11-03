Психолог раскрыла причины осенней агрессии подростков

В осенний период наблюдается обострение ситуации с подростковой преступностью. В чём причина такой тенденции и можно ли помочь в такой ситуации ребёнку, рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Леся Хлебникова.

"Осенью, как и весной, обостряются разные хронические заболевания, в том числе психические. Помимо того, что организм восприимчив к изменению погодных условий, в это время начинается после отдыха сезон работы, сезон учёбы. Дети и подростки не хотят учиться, дополнительно появляются конфликты в школе и буллинг", — объяснила врач.

По её словам, единой причины такого поведения нет. Ведь если, например, в школе всё плохо, но в семье есть поддержка, то подросток сможет с этим справиться. Однако зачастую стрессовые ситуации у детей начинаются с начала года, они и приводят к всплеску агрессии.

В этот период на подростка наваливается всё и сразу: учителя давят, что грядут переводные экзамены, ЕГЭ, ОГЭ, а некоторые сталкиваются и с буллингом в школе. Такое психологическое и эмоциональное давление влияет на психику и гормональный фон подростка, толкая его на преступления.

Хлебникова пояснила, что подростков беспокоят вопросы одиночества и поиска смысла жизни, поэтому они и развлекают себя, совершая преступления. Помочь в такой ситуации могут только родители: когда они начнут об этом говорить с детьми, проблемы будут решаться, резюмировала специалист.