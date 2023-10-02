В Татарстане разразился скандал из-за видео "дедовщины" в школе с избиением младшеклассников

В селе Чукалы Дрожжановского района Татарстана старшеклассник поставил двух младших учеников к стенке и начал поочерёдно наносить им удары по животу. Об этом пишет телеканал "360".

В школе Татарстана школьник избил двух учеников. Видео © VK / Казань-экспресс

На публикуемых кадрах видно, что мальчики терпят побои. Периодически они опускаются на пол, держась руками за живот, но снова покорно встают. Старшеклассник с силой бьёт кулаком по ребятам. Рядом стоят другие учащиеся школы, но в ситуацию никто не вмешивается.

"Создана рабочая комиссия, которая занимается проверкой фактов, заснятых на видео, по итогам которой будут приняты надлежащие меры. Вопрос взят под личный контроль министра", — рассказала глава пресс-службы регионального Министерства образования и науки Алсу Мухаметова.

Позже появилась информация, что якобы школьники снимали ролик для блога. Однако уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что подобные выходки и жестокость нельзя ничем оправдать, а дети не должны считать подобное поведение нормой. По её словам, в данном случае ущемлены честь и достоинство несовершеннолетних участников съёмки.

"Недопустимо ни под каким предлогом издеваться детям друг над другом, даже если это блогерство, это не является, конечно же, уважительной причиной", — поделилась она в беседе с RT.

Волынец уже сделала запрос и в прокуратуру с просьбой разобраться в произошедшем. Инцидент она взяла на личный контроль. Сейчас продолжают устанавливаться все обстоятельства случившегося.