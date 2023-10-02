Неизбирательный московский гопник напал на юного самбиста и тут же пожалел

В Москве прохожий напал на несовершеннолетнего самбиста, но тут же пожалел об этом. По данным SHOT, всё произошло в минувшую субботу, когда парень со своей девушкой бегал кросс в Мещерском парке. В какой-то момент рядом с ними остановился пьяный незнакомец, который начал оскорблять спортсмена за его внешность.

Пара проигнорировала мужчину, и тот сначала ушёл, но через десять минут вернулся. Он стал пристально смотреть на ребят, а когда те решили уйти, разъярённый неадекват начал оскорблять девушку и с угрожающим видом пошёл в её сторону. Школьник встал между ними и получил удар в челюсть, но не поддался на провокацию. Справедливый ответ гопник получил только после второго замаха: парень применил приём и отбросил его в сторону. Маргинал снова попробовал напасть, но вновь отлетел и решил больше не испытывать судьбу.

Врачи диагностировали у школьника вывих челюсти, полиция уже ищет нападавшего. К слову, пострадавший — обладатель Кубка Москвы и победитель первенства столицы по самбо.