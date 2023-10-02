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2 октября, 11:40

Неизбирательный московский гопник напал на юного самбиста и тут же пожалел

В Москве мужчина напал на несовершеннолетнего победителя первенства по самбо

<p>Пострадавший от рук неизвестного школьник-самбист. Обложка ©<a href="https://rossumo.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> rossumo.ru</a></p>

Пострадавший от рук неизвестного школьник-самбист. Обложка © rossumo.ru

В Москве прохожий напал на несовершеннолетнего самбиста, но тут же пожалел об этом. По данным SHOT, всё произошло в минувшую субботу, когда парень со своей девушкой бегал кросс в Мещерском парке. В какой-то момент рядом с ними остановился пьяный незнакомец, который начал оскорблять спортсмена за его внешность.

Пара проигнорировала мужчину, и тот сначала ушёл, но через десять минут вернулся. Он стал пристально смотреть на ребят, а когда те решили уйти, разъярённый неадекват начал оскорблять девушку и с угрожающим видом пошёл в её сторону. Школьник встал между ними и получил удар в челюсть, но не поддался на провокацию. Справедливый ответ гопник получил только после второго замаха: парень применил приём и отбросил его в сторону. Маргинал снова попробовал напасть, но вновь отлетел и решил больше не испытывать судьбу.

Врачи диагностировали у школьника вывих челюсти, полиция уже ищет нападавшего. К слову, пострадавший — обладатель Кубка Москвы и победитель первенства столицы по самбо.

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А в Екатеринбурге спецназовец решил помочь неформалу с длинными волосами, к которому пристали хулиганы, но оказался в полиции и даже без благодарности. Мужчина увидел, как неизвестные задирают парня за шевелюру и стал отбивать его, а сама волосатая причина драки в тот момент просто убежала.

Матвей Константинов
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