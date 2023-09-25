На Урале спецназовец отбил длинноволосого неформала у гопников, а тот просто сбежал
В Екатеринбурге спецназовец защитил длинноволосого парня от хулиганов
В Екатеринбурге спецназовец полез в неравную драку с тремя хулиганами, пытаясь защитить неформала, а тот просто сбежал. По данным SHOT, всё произошло накануне поздно вечером в парке "Зелёная роща", где трое друзей семнадцати и восемнадцати лет пристали к длинноволосому парню, начав унижать его за внешний вид.
На помощь парню пришёл 36-летний сотрудник спецназа полиции. Мужчина был не при исполнении, трезвый и одет в гражданское. Агрессивно настроенные товарищи бросились на него толпой, а волосатая причина драки просто испарилась. Побоище остановили прибывшие на место полицейские, всех четверых госпитализировали с сотрясениями и черепно-мозговыми травмами.
Оказалось, что все три гопника — спортсмены. Так, двое являются студентами Уральского государственного университета физической культуры, а третий — училища олимпийского резерва. Теперь в этом деле разбираются правоохранители, а с родителями несовершеннолетних драчунов уже общаются сотрудники ПДН.
А в Нижнем Тагиле Свердловской области пассажиры устроили драку в автобусе. Конфликт начался из-за места у выхода и быстро перерос в побоище.
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