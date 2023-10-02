В Ульяновске школьники испугались пожарной сигнализации и выпрыгнули из окна, переломав ноги

В Ульяновске трое школьников выпрыгнули из окна второго этажа, когда в учреждении сработала пожарная сигнализация, а в коридоре кто-то крикнул: "Теракт!" SHOT публикует кадры из класса и обстановку сразу после ЧП.

Всё произошло в школе № 64, где во время урока внезапно сработала сигнализация, а кто-то из учеников начал бегать по коридору с криками: "Теракт! Теракт!" Дети испугались и начали в спешке покидать классы. В одном из них возникла давка, тогда трое пятиклассников бросились к окну и выпрыгнули со второго этажа. У школьников переломы ног, их госпитализировали.