В Ульяновске школьники испугались пожарной сигнализации и выпрыгнули из окна, переломав ноги
Трое учеников прыгнули из окна школы в Ульяновске, услышав пожарную сигнализацию
Обстановка у школы № 64 в Ульяновске. Обложка © t.me / SHOT
В Ульяновске трое школьников выпрыгнули из окна второго этажа, когда в учреждении сработала пожарная сигнализация, а в коридоре кто-то крикнул: "Теракт!" SHOT публикует кадры из класса и обстановку сразу после ЧП.
В Ульяновске школьники выпрыгнули из окна, услышав пожарную сигнализацию. Видео © t.me / SHOT
Всё произошло в школе № 64, где во время урока внезапно сработала сигнализация, а кто-то из учеников начал бегать по коридору с криками: "Теракт! Теракт!" Дети испугались и начали в спешке покидать классы. В одном из них возникла давка, тогда трое пятиклассников бросились к окну и выпрыгнули со второго этажа. У школьников переломы ног, их госпитализировали.
Ранее девятилетний школьник из Новосибирска получил серьёзные ожоги из-за вспыхнувшего зарядного устройства. Ночью телефон лежал рядом с кроватью. В какой-то момент зарядка загорелась, и огонь моментально перекинулся на кровать, где спал ребёнок, вследствие чего школьник получил ожоги туловища и рук 1-й и 2-й степени.