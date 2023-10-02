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2 октября, 09:05

В Ульяновске школьники испугались пожарной сигнализации и выпрыгнули из окна, переломав ноги

Трое учеников прыгнули из окна школы в Ульяновске, услышав пожарную сигнализацию

<p>Обстановка у школы № 64 в Ульяновске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57682" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обстановка у школы № 64 в Ульяновске. Обложка © t.me / SHOT

В Ульяновске трое школьников выпрыгнули из окна второго этажа, когда в учреждении сработала пожарная сигнализация, а в коридоре кто-то крикнул: "Теракт!" SHOT публикует кадры из класса и обстановку сразу после ЧП.

В Ульяновске школьники выпрыгнули из окна, услышав пожарную сигнализацию. Видео © t.me / SHOT

Всё произошло в школе № 64, где во время урока внезапно сработала сигнализация, а кто-то из учеников начал бегать по коридору с криками: "Теракт! Теракт!" Дети испугались и начали в спешке покидать классы. В одном из них возникла давка, тогда трое пятиклассников бросились к окну и выпрыгнули со второго этажа. У школьников переломы ног, их госпитализировали.

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Ранее девятилетний школьник из Новосибирска получил серьёзные ожоги из-за вспыхнувшего зарядного устройства. Ночью телефон лежал рядом с кроватью. В какой-то момент зарядка загорелась, и огонь моментально перекинулся на кровать, где спал ребёнок, вследствие чего школьник получил ожоги туловища и рук 1-й и 2-й степени.

Татьяна Миссуми
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