Одинцовские школьники сняли ЛГБТ-короткометражку с "наказанием" натуралов, теперь их проверяют

В посёлке Власиха Одинцовского района Московской области разразился скандал из-за короткометражного фильма о геях, снятого несколькими старшеклассниками. По данным SHOT, теперь правоохранители проверяют учителей и директора СОШ им. Попова, а также родителей юных киноделов.

По сюжету гомосексуалисты противостоят натуралам и одерживают над "злом" победу. В картине присутствуют и "забивы" сторон, и "наказание" проигравших ценителей противоположного пола. Сомнительный продукт так и остался бы между товарищами, но по какой-то причине видео утекло в Сеть, шокировав сначала одноклассников, а потом — педагогов и родителей.

В конце концов обо всём узнали и полицейские, которые теперь опрашивают семьи участников фильма, снятого в том числе на территории школы. Тем временем организатор съёмок задержан.