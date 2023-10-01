Школьник из Новосибирска чуть не сгорел заживо из-за зарядки смартфона
В Новосибирске школьник получил ожоги из-за вспыхнувшего зарядного устройства
9-летний школьник из Новосибирска получил серьёзные ожоги из-за вспыхнувшего зарядного устройства. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.
Ночью телефон лежал рядом с кроватью. В какой-то момент зарядка загорелась и огонь моментально перекинулся на кровать, где спал ребёнок, в следствие чего школьник получил ожоги туловища и рук 1 и 2 степени.
В МЧС напомнили: чтобы не пострадать от электронных устройств, необходимо использовать только сертифицированные зарядки, не оставлять заряжаться технику без присмотра и не класть телефон рядом с кроватью.
Ранее Лайф писал, что в подмосковном Дмитрове у семиклассницы загорелся смартфон во время уроков из-за популярной игры PUBG. Учеников вывели из кабинета, но через некоторое время уроки продолжились.
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