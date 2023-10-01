Школьник из Новосибирска чуть не сгорел заживо из-за зарядки смартфона

9-летний школьник из Новосибирска получил серьёзные ожоги из-за вспыхнувшего зарядного устройства. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

Ночью телефон лежал рядом с кроватью. В какой-то момент зарядка загорелась и огонь моментально перекинулся на кровать, где спал ребёнок, в следствие чего школьник получил ожоги туловища и рук 1 и 2 степени.

В МЧС напомнили: чтобы не пострадать от электронных устройств, необходимо использовать только сертифицированные зарядки, не оставлять заряжаться технику без присмотра и не класть телефон рядом с кроватью.