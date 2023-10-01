Регион

Уведомления отключены

1 октября, 10:01

Школьник из Новосибирска чуть не сгорел заживо из-за зарядки смартфона

В Новосибирске школьник получил ожоги из-за вспыхнувшего зарядного устройства

9-летний школьник из Новосибирска получил серьёзные ожоги из-за вспыхнувшего зарядного устройства. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

Ночью телефон лежал рядом с кроватью. В какой-то момент зарядка загорелась и огонь моментально перекинулся на кровать, где спал ребёнок, в следствие чего школьник получил ожоги туловища и рук 1 и 2 степени.

В МЧС напомнили: чтобы не пострадать от электронных устройств, необходимо использовать только сертифицированные зарядки, не оставлять заряжаться технику без присмотра и не класть телефон рядом с кроватью.

В Сургуте школьник заработал отёк мозга после 12 часов игры за компьютером

В Сургуте школьник заработал отёк мозга после 12 часов игры за компьютером

Ранее Лайф писал, что в подмосковном Дмитрове у семиклассницы загорелся смартфон во время уроков из-за популярной игры PUBG. Учеников вывели из кабинета, но через некоторое время уроки продолжились.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров