В Подмосковье школьница чуть не сожгла класс, сыграв в стрелялку на телефоне
SHOT: В Подмосковье телефон школьницы загорелся во время уроков из-за игры PUBG
В подмосковном Дмитрове телефон семиклассницы загорелся во время уроков из-за популярной игры PUBG. Об этом сообщает SHOT.
В Подмосковье телефон семиклассницы загорелся во время уроков из-за игры PUBG. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, девочка решила поиграть, когда шли занятия, но её Xiaomi не выдержал напряжения и загорелся. Учеников вывели из кабинета, но через некоторое время уроки продолжились.
PUBG — шутер, где игроки используют различное оружие и стратегии против друг друга, чтобы в итоге остаться последним выжившим.
Ранее Лайф писал, что в Сургуте школьник заработал отёк мозга после 12 часов игры за компьютером. Когда он упал и начал биться в судорогах, мать вызвала скорую помощь, подростка пришлось госпитализировать.
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