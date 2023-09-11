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11 сентября, 09:33

В Подмосковье школьница чуть не сожгла класс, сыграв в стрелялку на телефоне

SHOT: В Подмосковье телефон школьницы загорелся во время уроков из-за игры PUBG

В подмосковном Дмитрове телефон семиклассницы загорелся во время уроков из-за популярной игры PUBG. Об этом сообщает SHOT.

В Подмосковье телефон семиклассницы загорелся во время уроков из-за игры PUBG. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, девочка решила поиграть, когда шли занятия, но её Xiaomi не выдержал напряжения и загорелся. Учеников вывели из кабинета, но через некоторое время уроки продолжились.

PUBG — шутер, где игроки используют различное оружие и стратегии против друг друга, чтобы в итоге остаться последним выжившим.

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Учитель спас десятки детей при нападении подростка на школу в Ростовской области

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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