В Подмосковье школьница чуть не сожгла класс, сыграв в стрелялку на телефоне

В подмосковном Дмитрове телефон семиклассницы загорелся во время уроков из-за популярной игры PUBG. Об этом сообщает SHOT.

В Подмосковье телефон семиклассницы загорелся во время уроков из-за игры PUBG. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, девочка решила поиграть, когда шли занятия, но её Xiaomi не выдержал напряжения и загорелся. Учеников вывели из кабинета, но через некоторое время уроки продолжились.

PUBG — шутер, где игроки используют различное оружие и стратегии против друг друга, чтобы в итоге остаться последним выжившим.