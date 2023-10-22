"Ломают психику": Выпускник омского детдома, где избили девочку, рассказал об ужасах в учреждении

Выпускник детского дома в Омской области, где сняли на видео издевательства над девочкой-подростком, рассказал об условиях, в которых живут несовершеннолетние. По словам молодого человека, который предпочёл остаться анонимным, сами воспитатели учреждения нередко прибегают к физическому насилию и ломают детям психику.

"Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вёл, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям. Ребёнок может огрызаться, материться, уроки не сделать — они могут в психушку отправить за это", — приводит "Газета.ru" слова собеседника.

Также он рассказал, как сотрудники детдома разбивали ему о голову тарелку с едой и ломали об неё корзинку с хлебом. При этом, как отметил бывший воспитанник учреждения, во время приезда комиссии кровати подопечных застилали новым постельным бельём, железные кружки заменяли на стеклянные, а также увеличивали порции блюд.

Министр образования Омской области Иван Кротт сообщил, что избившая сверстницу воспитанница детского дома имеет условную судимость за кражу. Кроме того, ранее 16-летняя девушка уже вела себя агрессивно по отношению к другим детям.