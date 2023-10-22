Заставляли мыть унитаз руками: После издевательств над девочкой в омском детдоме возбудили дело

В Омской области возбудили уголовное дело о халатности после публикации видео, где дети в Большеуковском доме детства издевались над девочкой, заставляя её мыть унитазы. Как сообщает региональное СУ СК России, инцидент произошёл 15 октября.

Воспитанница Большеуковского дома детства заставила сверстницу мыть унитаз руками. Видео © VK / sorokin_n_a

Уточняется, что на видео попало то, как 16-летняя воспитанница детского дома несколько раз руками ударила сверстницу за опоздание на ужин. Потом она заставила девочку отмывать унитазы в мужском и женском туалетах. Сейчас следователи проводят проверку, опрашивают свидетелей. Страшные кадры с побоями появились в соцсетях. Позже выяснилось, что староста группы руководила действиями подростков.

"Возбуждено уголовное дело в отношении работников казённого учреждения Омской области "Большеуковский дом детства", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", — отмечено в сообщении СУ СК РФ по Омской области.

Омский губернатор Виталий Хоценко отметил, что поручил организовать проверку интерната. Кроме того, он сообщил, что в понедельник, 23 октября, к детям в социальное учреждение направят психологов, чтобы помочь справиться со стрессом. Хоценко также поручил проверить все остальные детские дома в Омской области.