Регион

Уведомления отключены

22 октября, 10:26

Заставляли мыть унитаз руками: После издевательств над девочкой в омском детдоме возбудили дело

СК завёл дело после издевательств над девочкой в детском доме в Омской области

В Омской области возбудили уголовное дело о халатности после публикации видео, где дети в Большеуковском доме детства издевались над девочкой, заставляя её мыть унитазы. Как сообщает региональное СУ СК России, инцидент произошёл 15 октября.

Воспитанница Большеуковского дома детства заставила сверстницу мыть унитаз руками. Видео © VK / sorokin_n_a

Уточняется, что на видео попало то, как 16-летняя воспитанница детского дома несколько раз руками ударила сверстницу за опоздание на ужин. Потом она заставила девочку отмывать унитазы в мужском и женском туалетах. Сейчас следователи проводят проверку, опрашивают свидетелей. Страшные кадры с побоями появились в соцсетях. Позже выяснилось, что староста группы руководила действиями подростков.

"Возбуждено уголовное дело в отношении работников казённого учреждения Омской области "Большеуковский дом детства", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", отмечено в сообщении СУ СК РФ по Омской области.

Омский губернатор Виталий Хоценко отметил, что поручил организовать проверку интерната. Кроме того, он сообщил, что в понедельник, 23 октября, к детям в социальное учреждение направят психологов, чтобы помочь справиться со стрессом. Хоценко также поручил проверить все остальные детские дома в Омской области.

Школьница зверски избила соперницу из-за мальчика под ликование "зрителей" в Прикамье

Школьница зверски избила соперницу из-за мальчика под ликование "зрителей" в Прикамье

А ранее работники кубанского интерната получили взыскания за драку детей с разрывом селезёнки. Пострадавший попал в больницу, ему удалили орган. Виновника же заключили под стражу на два месяца, возбудив уголовное дело.

Обложка ©

VK / sorokin_n_a

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Омская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров