Школьница зверски избила соперницу из-за мальчика под ликование "зрителей" в Прикамье

В Александровском округе Пермского края одна 14-летняя девочка избила другую перед собравшейся поглазеть толпой детей. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на краевое УМВД России.

На кадрах из соцсетей видно, как несовершеннолетняя девочка повалила соперницу на землю, села на неё сверху и принялась избивать кулаками по телу и голове. Избиение происходило на поляне в присутствии большого количества таких же несовершеннолетних зрителей, которые всячески подзадоривали одерживающую верх школьницу и снимали неравный поединок на камеру. Из всех присутствующих лишь одна девочка попыталась остановить насилие, но, к сожалению, безуспешно.

Насколько известно изданию, поводом для драки стала ревность. Школьница, так жёстко избившая соперницу, приревновала её к своему парню. В полиции aif.ru сообщили, что обе участницы драки установлены и по окончанию проверки будет принято процессуальное решение, а девочек поставят на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних, так как, по версии следствия, драка была обоюдной.