Фельдшера скорой в Уфе вмешались в смертельный бой толпы мигрантов с женщиной и были зверски избиты

Фельдшеры попытались разнять драку мигрантов возле станции скорой помощи в Уфе, но участники конфликта нанесли им побои. Mash Batash публикует кадры потасовки.

В Уфе компания мигрантов избила фельдшеров. Видео © t.me / Mash Batash

Рядом с медицинским учреждением находится бар, где отдыхала большая компания. После нескольких часов застолья участники вышли на улицу и начали выяснять отношения. Дежурившие в тот вечер медики поспешили разнять драку, увидев, что избивают женщину, но попали под раздачу. У одного фельдшера диагностирован перелом лодыжки. К приезду полиции преступники скрылись, успев разбить стёкла машины скорой помощи.

Задержать удалось лишь четырёх подозреваемых. Один из них оказался нелегальным мигрантом. По предварительной информации, причиной конфликта стал денежный долг. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".