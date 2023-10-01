"Зачем ты ей звонил?": Массовая драка из-за девушки в Ленобласти попала на видео
Массовая драка из-за девушки произошла в Ленинградской области
В посёлке Новогорелово Ленинградской области компания мужчин подралась, предположительно, из-за девушки. Разбуженные криками жильцы соседних домов вызвали полицию. Кадры разборок оказались в распоряжении Лайфа.
Массовая драка в посёлке Новогорелово Ленинградской области. Видео © LIFE
На кадрах видно, что толпа окружила мужчину в тёмно-зелёной куртке. Сначала он отступает, получив несколько ударов в лицо. Но нападавшие вновь окружают его и начинают опять бить, мужчина падает на землю, где его продолжают забивать ногами. По словам очевидцев, хулиганы кричали: "Зачем ты ей звонил и писал?" На место были вызваны скорая помощь и полиция.
Ранее сообщалось, что в екатеринбургском метро между пассажиром и инспектором службы безопасности произошёл конфликт, завершившийся дракой и госпитализацией.
LIFE