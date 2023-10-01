"Зачем ты ей звонил?": Массовая драка из-за девушки в Ленобласти попала на видео

На кадрах видно, что толпа окружила мужчину в тёмно-зелёной куртке. Сначала он отступает, получив несколько ударов в лицо. Но нападавшие вновь окружают его и начинают опять бить, мужчина падает на землю, где его продолжают забивать ногами. По словам очевидцев, хулиганы кричали: "Зачем ты ей звонил и писал?" На место были вызваны скорая помощь и полиция.