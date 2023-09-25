Пассажир-нарушитель избил инспектора по безопасности в метро Екатеринбурга

В екатеринбургском метро между пассажиром и инспектором службы безопасности произошёл конфликт, завершившийся дракой и госпитализацией. Об этом сообщает местное издание Е1.RU.

По данным портала, всё произошло на станции "Ботаническая", куда хотел попасть 47-летний пассажир. Для доступа к транспорту он должен был пройти контроль и поставить багаж на интроскоп (рентгеновский аппарат с движущейся лентой), однако по какой-то причине наотрез отказался следовать правилам.

Когда 29-летний сотрудник подземки сделал нарушителю замечание, тот попытался прорваться через магнитные рамки силой — оттолкнул работника и дважды ударил его в солнечное сплетение. В итоге потасовку удалось остановить дежурившим на станции правоохранителям.

Оба написали заявление в полицию, после чего пострадавший поехал в больницу, где врачи приняли решение о его госпитализации. Теперь в деле разбираются правоохранительные органы.