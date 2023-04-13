В Петербурге ищут парня, который выпустил удава в вагоне метро

"Просим всех, кто узнал молодого человека на видео, сообщить имеющуюся информацию о нём по телефону: +7 (812) 719-84-41. Также готовится запрос в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что аналогичный случай произошёл в петербургской подземке летом прошлого года. Тогда нарушителю было вынесено предупреждение. Специалисты Росприроднадзора также уточнили, что императорский удав подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Более того, он значится в перечне запрещённых к содержанию животных.