В Петербурге ищут парня, который выпустил удава в вагоне метро
Росприроднадзор ищет жителя Санкт-Петербурга, который выгуливал удава в метро
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора разыскивает парня, который выпустил императорского удава "погулять" по поручням вагона метро в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл 12 апреля между станциями "Волковская" и "Бухарестская", сообщает пресс-служба ведомства.
В Петербурге парень решил покатать на метро удава. Видео © Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"
"Просим всех, кто узнал молодого человека на видео, сообщить имеющуюся информацию о нём по телефону: +7 (812) 719-84-41. Также готовится запрос в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что аналогичный случай произошёл в петербургской подземке летом прошлого года. Тогда нарушителю было вынесено предупреждение. Специалисты Росприроднадзора также уточнили, что императорский удав подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Более того, он значится в перечне запрещённых к содержанию животных.
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