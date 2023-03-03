"Это были наклеечки": Москвич оправдался за скандальную рекламу с "татуированными" котами-сфинксами

Тату-мастер из Москвы, который ранее предложил набивать татуировки котам породы сфинкс, заявил, что вся эта история — просто шутка ко Дню кота, который отмечался 1 марта.

"Это всего лишь фотосессия. Кстати, на видео видно, что ничего котикам не делали. Все они живы, здоровы и прекрасно себя чувствуют", — приводит его слова телеканал "Москва 24".

Тату-мастер и кошки с наколками. Фото © VK / Юрец Удалец

В беседе с изданием "Подъём" тату-мастер пояснил, что в скандальной рекламе были не настоящие татуировки, а наклейки.

"На самом деле это просто наклеечки были на животных. Ни одному сфинксу татуировка не была сделана. Обращались с животными корректно, они были сыты, довольны, кожа цела. Там видно, что татуировки нарисованы, но здесь можно лишь говорить о неосведомлённости населения", — сказал Юрий.