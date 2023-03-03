Москвич предложил набивать тату котам породы сфинкс и теперь может нарваться на проверку

Правоохранительные органы должны проверить московский салон, который предлагает делать татуировки котам и кошкам породы сфинкс. Соответствующую просьбу в прокуратуру и МВД направит первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, о чём он сообщил в беседе с "Газетой.ru".

В начале марта в Сети распространилось объявление тату-мастера из Москвы, "создавшего новое уникальное предложение на рынке, которого больше нет", то есть тату коту. По его словам, такая процедура станет самой модной и желанной, произведёт впечатление и привлечёт внимание. Мужчина также заверил, что весь процесс происходит "максимально комфортно, стерильно и безопасно", во время нанесения тату питомец находится под наркозом.

Тату-мастер и кошки с наколками. Фото © VK / Юрец Удалец

Двое "подопытных" кошек уже попали под иглу тату-мастера, фото с ними он опубликовал на своей странице. Однако депутат Бурматов уверен, что это является жестоким обращением с животными.

"Запросы от меня уйдут и в прокуратуру, и в МВД. Такие услуги подпадают под жестокое обращение с животными, поскольку они не являются вмешательством по ветеринарным показаниям, необходимым для поддержания здоровья", — сказал депутат.

Он отметил, что понятие "жестокое обращение с животными" максимально объёмное, под него подпадают не только убийство или расчленение, но и ряд других противоправных действий. И хотя нанесение тату не является уголовным преступлением, правоохранители должны обязательно отреагировать на это с точки зрения возможной административной ответственности. Бурматов уверен, что желание сделать питомцу татуировку — "дурь" и "блажь" со стороны владельцев.

"Я хотел бы обратиться к владельцам: ну не надо с ума сходить. Это необратимая процедура, свести эту татуировку будет невозможно. Что потом будет с животными, если вдруг владельцу не понравится результат этого эксперимента, одному Богу известно. Просто зачем на это обрекать своего питомца?" — подчеркнул он.

По словам депутата, такие операции, как тату, удаление голосовых связок и подрезание фаланги с когтем у кошек, необходимо включить в перечень калечащих и запретить их, ведь животное на это безумие не подписывалось. Как отметил Бурматов, человек может делать с собой что угодно, но "а скотинка-то тут при чём"?