Родителям рассказали, когда ребёнку нужно менять школу

Буллинг и общая неуспеваемость являются причинами, при которых стоит задуматься о том, чтобы перевести своего ребёнка в другую школу. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала психолог Камилла Ахмедова.

По её словам, не надо торопиться с этим вопросом, если отпрыску сложно даётся какой-либо профильный предмет. Бить тревогу стоит, когда у школьника наблюдается отставание и по многим другим предметам — в таком случае следует выбрать учреждение, образовательная программа которого подходит ребёнку.

"Также если вдруг ваш ребёнок подвергается буллингу со стороны одноклассников или учителя, каждый день возвращается из школы со слезами на глазах, а ситуация явно не идёт к разрешению, то, конечно, лучше как можно быстрее сменить школу и избавить ребёнка от стресса", — заявила Ахмедова.

В то же время, как рассказала специалист, для смены школы может быть достаточно банальная причина — расстояние. Эксперт подчеркнула, что путь до учёбы должен быть коротким для ребёнка, так как несовершеннолетние утомляются даже от долгих поездок на машине, не говоря уже об общественном транспорте.