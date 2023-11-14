Антиталисманы: 5 вещей в доме, которые мешают вам разбогатеть
Хотите поднакопить деньжат? Тогда пришло время сделать ревизию и избавиться от этих предметов, отпугивающих не только денежную энергию, но счастье и удачу в целом. Рассказываем про антиталисманы, которые найдутся у каждого.
Есть множество факторов, которые влияют на благосостояние, — образование, окружение... Но, оказывается, даже самые обычные предметы в наших домах могут оказать влияние на финансы. Причём негативное! Давайте разберёмся, что это за предметы и как они мешают богатеть.
1. Старая и ненужная одежда
Как старая одежда препятствует финансовому успеху. Фото © Shutterstock
Старая и ненужная одежда занимает место в нашем шкафу не только физически, но и энергетически. Она может напоминать о прошлых временах или негативных событиях, что точно станет препятствовать финансовому росту. Отпустите прошлое и освободите свой шкаф от ненужных предметов, чтобы появилось место для новых возможностей.
2. Копилки и кошельки
Как привлечь финансовое процветание? Фото © Shutterstock
Мелочь, которую мы храним в копилках и старых кошельках в доме, может создавать блок в притоке денежной энергии! Когда мы держим много мелких монет, то фокусируемся на них, а не на том, как привлечь и притянуть крупные суммы денег. Мы становимся привязанными к мелким тратам и не видим большую картину финансового роста. Вместо того чтобы собирать и накапливать мелочь, научитесь ценить и отдавать предпочтение достойным вещам и возможностям.
3. Вещи с мёртвой энергетикой
Пять антиталисманов, которые мешают вам разбогатеть. Фото © Shutterstock
Искусственные цветы, чучела и изделия из шкур и кожи могут нести негативную энергию и мешать притоку положительной энергии денег. Одним своим присутствием они посылают сигнал во Вселенную о том, что в этой квартире — стагнация и отсутствие жизненных сил. Разберитесь, какие вещи в доме имеют мёртвую энергетику, и избавьтесь от них, чтобы создать пространство для жизненной энергии и финансового роста.
4. Сломанные и разбитые вещи
Как избавиться от негативных вещей и привлечь финансовое процветание. Фото © Shutterstock
Сломанные вещи в доме символизируют неполноценность и неуверенность в себе. Когда мы окружены испорченными предметами, это может посылать негативные сигналы в нашу подсознательную часть и мешать достичь финансового успеха. Поэтому, чтобы привлечь положительную энергию и процветание, важно как можно скорее избавиться от всех сломанных вещей в доме, включая даже посуду со сколами. Такое освобождение поможет создать пространство для благополучия и процветания.
5. Чужие вещи
Пять причин, почему ваши вещи мешают вам разбогатеть. Фото © Shutterstock
Чужие вещи, которые находятся у нас в доме, могут стать источником финансовых потерь. Если вы храните то, что принадлежит другим людям, знайте: это может притягивать негативную энергию и препятствовать вашему финансовому росту! Если эти вещи забыли — срочно отдайте "потеряшки" владельцам! Если вспомнить хозяев каких-то предметов не получается, смело их выкидывайте: держа их дома, вы теряете больше.
Помните, что дом должен быть местом гармонии и позитивной энергии. Избавьтесь от негативных вещей и эмоций, чтобы привлечь процветание и разбогатеть.
Эзотерика
"Хуже не придумаешь": Астролог предостерегла россиян от заключения брака в следующую "красивую" дату
сегодня в 13:59
6 зарубежных примет и суеверий, которые ставят россиян в тупик
вчера в 16:00
Угрожал и шантажировал: Участница "Битвы экстрасенсов" сделала страшное признание об известном медиуме
вчера в 09:59
Shutterstock