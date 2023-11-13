Угрожал и шантажировал: Участница "Битвы экстрасенсов" сделала страшное признание об известном медиуме

Знаменитая участница "Битвы экстрасенсов" из Эстонии Мэрилин Керро призналась в личном блоге, что подвергалась угрозам со стороны своего бывшего молодого человека Александра Шепса, который также принимал участие в шоу.

"Он сказал: у нас будет крутое воспоминание в сексуальном плане. Там был третий человек — не могу сказать кто. Он сказал: хочешь меня, давай и с ним. Потом он шантажировал меня: будешь открывать рот, мы это выложим", — передаёт слова эстонской ведьмы телеграм-канал Dark Voice.