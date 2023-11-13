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13 ноября, 09:59

Угрожал и шантажировал: Участница "Битвы экстрасенсов" сделала страшное признание об известном медиуме

Мэрилин Керро заявила, что Александр Шепс шантажировал её интимными видео

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/id156432930" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Marilyn Kerro</a></p>

Обложка © VK / Marilyn Kerro

Знаменитая участница "Битвы экстрасенсов" из Эстонии Мэрилин Керро призналась в личном блоге, что подвергалась угрозам со стороны своего бывшего молодого человека Александра Шепса, который также принимал участие в шоу.

Финалистка 14-го, 16-го, 17-го сезонов шоу рассказала, что Шепс шантажировал её "постельными" видео.

"Он сказал: у нас будет крутое воспоминание в сексуальном плане. Там был третий человек — не могу сказать кто. Он сказал: хочешь меня, давай и с ним. Потом он шантажировал меня: будешь открывать рот, мы это выложим", — передаёт слова эстонской ведьмы телеграм-канал Dark Voice.

Керро отметила, что в начале отношений она была молода и наивна, чем не преминул воспользоваться популярный медиум.

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Ян Поланин
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