Угрожал и шантажировал: Участница "Битвы экстрасенсов" сделала страшное признание об известном медиуме
Мэрилин Керро заявила, что Александр Шепс шантажировал её интимными видео
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Знаменитая участница "Битвы экстрасенсов" из Эстонии Мэрилин Керро призналась в личном блоге, что подвергалась угрозам со стороны своего бывшего молодого человека Александра Шепса, который также принимал участие в шоу.
Финалистка 14-го, 16-го, 17-го сезонов шоу рассказала, что Шепс шантажировал её "постельными" видео.
"Он сказал: у нас будет крутое воспоминание в сексуальном плане. Там был третий человек — не могу сказать кто. Он сказал: хочешь меня, давай и с ним. Потом он шантажировал меня: будешь открывать рот, мы это выложим", — передаёт слова эстонской ведьмы телеграм-канал Dark Voice.
Керро отметила, что в начале отношений она была молода и наивна, чем не преминул воспользоваться популярный медиум.
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