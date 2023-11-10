Певица МакSим рассказала об ужасном предательстве, и вы не поверите, кто его совершил

МакSим пережила немало трудностей за последние годы. Певица столкнулась с изменой своих близких, проблемами со здоровьем и алкогольной зависимостью. После крайне тяжёлого периода борьбы с CоViD-19 артистка вернулась на сцену, но и тут не без проблем: она значительно набрала в весе и продолжила появляться на публике в нетрезвом состоянии. Недавно девушка призналась, что вновь столкнулась с предательством, что и вернуло её к употреблению алкоголя.

МакSим и новое предательство

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по маме — Максимова). Фото © LIFE / Павел Баранов

Марина Абросимова, так на самом деле зовут певицу, рассказывает, что, когда она была на грани смерти, лежала в коме из-за CoViD-19, некто проявлял активный интерес к тому, чтобы получить опеку над её детьми. А главное — для каких целей! "Некоторые, к сожалению, прям близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, для того чтобы переоформить на себя имущество", — заявила певица в недавнем интервью. Правда, никаких конкретных имён МакSим не назвала.

Тут нужно напомнить, что у певицы две дочери: 14-летняя Александра, которую она родила в браке со звукорежиссёром Алексеем Луговцовым, и 9-летняя Мария, появившаяся на свет в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. СМИ сообщали, что миллионер ушёл от МакSим ещё до рождения девочки.

А кто у нас подозреваемые

Марина Абросимова с мамой Светланой Викторовной. Фото © Vk / maksimsinger

Получается, что такое предательство могли совершить только три человека: бывшие мужья либо её мама Светлана Викторовна Абросимова. Однако, по отзывам окружающих, у певицы были тёплые отношения как с мамой, так и с отцом младшей дочери — Антоном Петровым.

Когда артистка заболела коронавирусом и была госпитализирована, её второй бывший супруг взял на себя все расходы по её лечению. С другим бывшим мужем, Алексеем Луговцовым, у МакSим таких тёплых отношений не сохранилось. По словам друзей звезды, перед выпиской она оформила завещание так, чтобы у него не было доступа ни к детям, ни к её имуществу, поэтому именно он главный подозреваемый.

С точки зрения закона...

Певица Максим с дочками. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Ситуацию для kp.ru прокомментировал адвокат Олег Колотушкин: "Законным путём первый муж МакSим не мог бы рассчитывать на опекунство её дочерей. Потому что, если у младшей дочери певицы был на тот момент родной отец, который находится в полном здравии, ни один суд, ни один орган опеки не допустит, чтобы над ребёнком оформил опеку посторонний для девочки человек. Другое дело — если у девочки прочерк в свидетельстве о рождении в графе "отец". Такое бывает. В таком случае чисто теоретически первый муж МакSим мог заявить о недееспособности певицы и рассчитывать на временное опекунство над её детьми. Конечно, голословно обвинять никого нельзя".

Мнение бывшего мужа

Марина Абросимова и Алексей Луговцов. Фото © Vk / maksimsinger

Также журналисты связались с первым мужем певицы, который, по мнению близких для МакSим людей, и мог быть причиной депрессии девушки. Но мужчина всё отрицает: "Возможно, ей это приснилось. Когда дочери исполнилось пять лет, всё у нас стало хорошо. А до пяти лет Марина не пускала меня к ребёнку".