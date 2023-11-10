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10 ноября, 09:37

"Всех узнаёт": Внучка Соломина опровергла сообщения об ухудшении его состояния

Внучка Юрия Соломина заявила, что проблем с памятью и речью у него нет

Внучка худрука Малого театра Юрия Соломина заявила, что его состояние не ухудшилось. Она рассказала, что у дедушки были сложности с левой частью тела, однако левая рука и нога уже функционируют нормально.

"Проблем с памятью и речью нет. Юрий Мефодьевич всех узнаёт, все факты воспринимает и помнит", — отметила внучка Соломина в беседе с RT.

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Как писал Лайф, о госпитализации Соломина стало известно 6 ноября. Сообщалось, что его доставили в больницу с инсультом. Как заявили в Государственном академическом Малом театре, до этого артист упал в обморок. Позже директор театра Тамара Михайлова подтвердила данные об инсульте, добавив, что Соломин чувствует себя намного лучше. Но 8 ноября стало известно, что у Соломина парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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