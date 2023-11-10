"Всех узнаёт": Внучка Соломина опровергла сообщения об ухудшении его состояния
Внучка Юрия Соломина заявила, что проблем с памятью и речью у него нет
Внучка худрука Малого театра Юрия Соломина заявила, что его состояние не ухудшилось. Она рассказала, что у дедушки были сложности с левой частью тела, однако левая рука и нога уже функционируют нормально.
"Проблем с памятью и речью нет. Юрий Мефодьевич всех узнаёт, все факты воспринимает и помнит", — отметила внучка Соломина в беседе с RT.
Как писал Лайф, о госпитализации Соломина стало известно 6 ноября. Сообщалось, что его доставили в больницу с инсультом. Как заявили в Государственном академическом Малом театре, до этого артист упал в обморок. Позже директор театра Тамара Михайлова подтвердила данные об инсульте, добавив, что Соломин чувствует себя намного лучше. Но 8 ноября стало известно, что у Соломина парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция.
ТАСС / Владимир Гердо