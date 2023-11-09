Актёру из "Бригады" Кирису вызвали скорую в ресторан "Живаго" в центре Москвы

Актёру из культового сериала "Бригада" Денису Кирису пришлось вызывать скорую помощь в ресторан "Живаго" в центре Москвы. По данным Mash, 49-летнему артисту и продюсеру стало плохо после нескольких бокалов алкоголя.

Сотрудники заведения вызвали медиков, которые на месте откачали актёра. Остальные детали инцидента не сообщаются, также неизвестно, потребовалась ли госпитализация.

Денис Кирис — актёр, режиссёр, продюсер, председатель независимого профсоюза актёров театра и кино. За его плечами десятки ролей в кинематографе. В частности, он снимался в "Антикиллере", "Бригаде", проекте "Москва, я люблю тебя". В 2017-м Кирис стал заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.