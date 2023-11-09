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9 ноября, 07:10

Актёру из "Бригады" Кирису вызвали скорую в ресторан "Живаго" в центре Москвы

<p>Денис Кирис. Обложка © <a href="https://deniskiris.ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Дениса Кириса</p>

Денис Кирис. Обложка © Сайт Дениса Кириса

Актёру из культового сериала "Бригада" Денису Кирису пришлось вызывать скорую помощь в ресторан "Живаго" в центре Москвы. По данным Mash, 49-летнему артисту и продюсеру стало плохо после нескольких бокалов алкоголя.

Сотрудники заведения вызвали медиков, которые на месте откачали актёра. Остальные детали инцидента не сообщаются, также неизвестно, потребовалась ли госпитализация.

Денис Кирис — актёр, режиссёр, продюсер, председатель независимого профсоюза актёров театра и кино. За его плечами десятки ролей в кинематографе. В частности, он снимался в "Антикиллере", "Бригаде", проекте "Москва, я люблю тебя". В 2017-м Кирис стал заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.

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Ранее сообщалось, что пожилой матери народной артистки России Ирины Алфёровой вызвали бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у женщины сердечную недостаточность, поэтому настаивали на госпитализации, однако она отказалась ехать в больницу.

Наталья Исакова
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