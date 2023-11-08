Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 10:35

Экстренно вызвали скорую: У 101-летней матери актрисы Ирины Алфёровой возникли проблемы с сердцем

Mash: Матери актрисы Ирины Алфёровой вызвали скорую из-за проблем с сердцем

<p>Ирина Алфёрова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Ирина Алфёрова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Пожилой матери народной артистки России Ирины Алфёровой вызвали бригаду скорой помощи. Как узнал Mash, у 101-летней женщины возникли проблемы с сердцем, когда она находилась дома.

По информации телеграм-канала, изначально в груди у Ксении Алфёровой появилась тяжесть, а затем начались проблемы с дыханием. Сиделка женщины, заметив это, поспешила вызвать медиков. Специалисты диагностировали у Ксении Алфёровой сердечную недостаточность, поэтому настаивали на госпитализации, однако она отказалась ехать в больницу.

Актрисе Ирине Алфёровой, напомним, в марте исполнилось 72 года. На её счету десятки ролей в кино, сериалах и театре. В частности, она снималась в таких фильмах, как "Три мушкетёра", "Хождение по мукам", "C любимыми не расставайтесь". В 2007 году Алфёрова получила звание народной артистки России.

Ранее сообщалось, что в Москве экстренно госпитализировали актрису Раису Максимову. Медики зафиксировали, что у 93-летней женщины анемия и низкий гемоглобин, сейчас она находится в тяжёлом состоянии.

У сбежавшего из больницы Бедроса Киркорова нашли порок сердца

У сбежавшего из больницы Бедроса Киркорова нашли порок сердца

Наталья Исакова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров