Экстренно вызвали скорую: У 101-летней матери актрисы Ирины Алфёровой возникли проблемы с сердцем

Пожилой матери народной артистки России Ирины Алфёровой вызвали бригаду скорой помощи. Как узнал Mash, у 101-летней женщины возникли проблемы с сердцем, когда она находилась дома.

По информации телеграм-канала, изначально в груди у Ксении Алфёровой появилась тяжесть, а затем начались проблемы с дыханием. Сиделка женщины, заметив это, поспешила вызвать медиков. Специалисты диагностировали у Ксении Алфёровой сердечную недостаточность, поэтому настаивали на госпитализации, однако она отказалась ехать в больницу.

Актрисе Ирине Алфёровой, напомним, в марте исполнилось 72 года. На её счету десятки ролей в кино, сериалах и театре. В частности, она снималась в таких фильмах, как "Три мушкетёра", "Хождение по мукам", "C любимыми не расставайтесь". В 2007 году Алфёрова получила звание народной артистки России.