В Москве из-за анемии госпитализировали 93-летнюю актрису Раису Максимову

В Москве экстренно госпитализировали российскую актрису театра и кино Раису Максимову из-за анемии. Об этом сообщает Mash. Уточняется, что 93-летняя артистка находится в тяжёлом состоянии.

Когда Раиса Викторовна начала жаловаться на сильное головокружение, плохое состояние и слабость, её родственники вызвали домой скорую помощь. Медики зафиксировали, что у женщины анемия и низкий гемоглобин. Её отвезли в одну из столичных клиник.

Раиса Максимова — признанная звезда театральной сцены. Во МХАТе она блистала и в "Синей птице", и в "Трёх сестрах", и в "На дне". А в последние годы служит в МХТ имени Чехова, в том числе занята в двух постановках Ренаты Литвиновой: "Северный ветер" и "Звезда вашего периода".