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6 ноября, 10:39

Легенду советского кино Юрия Соломина разбил инсульт

Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в Москве с инсультом

<p>Народный артист СССР Юрий Соломин. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова</p>

Народный артист СССР Юрий Соломин. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Народного артиста СССР Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве. Как стало известно Mash, у легенды советского экрана случился инсульт. О его состоянии ничего не сообщается.

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России в июне отметил 88-летие. За свою карьеру он исполнил более ста ролей, но наиболее зрителю полюбился по фильмам "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и "Адъютант его превосходительства".

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А ранее годовалую дочь актрисы театра "Ромэн" Мадины Дубаевой доставили в московскую больницу с ожогами лица, шеи и груди после того, как она облилась кипятком.

Андрей Бражников
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