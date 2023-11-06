Легенду советского кино Юрия Соломина разбил инсульт
Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в Москве с инсультом
Народный артист СССР Юрий Соломин. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова
Народного артиста СССР Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве. Как стало известно Mash, у легенды советского экрана случился инсульт. О его состоянии ничего не сообщается.
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России в июне отметил 88-летие. За свою карьеру он исполнил более ста ролей, но наиболее зрителю полюбился по фильмам "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и "Адъютант его превосходительства".
А ранее годовалую дочь актрисы театра "Ромэн" Мадины Дубаевой доставили в московскую больницу с ожогами лица, шеи и груди после того, как она облилась кипятком.