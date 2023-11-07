Николая Дроздова госпитализировали в Москве из-за побочных эффектов онкотерапии

Российский телеведущий и зоолог, профессор Николай Дроздов был вновь госпитализирован в Москве. Он почувствовал слабость из-за процедуры онкотерапии. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, профессор пришёл в клинику для планового осмотра и приёма лекарств. Учёный пожаловался врачу на то, что его беспокоит слабость. В больнице решили положить его на день в стационар, чтобы убедиться в отсутствии серьёзных осложнений. К настоящему моменту Дроздова выписали, его самочувствие пришло в норму.