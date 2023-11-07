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7 ноября, 13:35

Николая Дроздова госпитализировали в Москве из-за побочных эффектов онкотерапии

Mash: Николая Дроздова положили в стационар на день из-за жалоб на слабость

Российский телеведущий и зоолог, профессор Николай Дроздов был вновь госпитализирован в Москве. Он почувствовал слабость из-за процедуры онкотерапии. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, профессор пришёл в клинику для планового осмотра и приёма лекарств. Учёный пожаловался врачу на то, что его беспокоит слабость. В больнице решили положить его на день в стационар, чтобы убедиться в отсутствии серьёзных осложнений. К настоящему моменту Дроздова выписали, его самочувствие пришло в норму.

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Ранее Лайф писал, что состояние 86-летнего Дроздова стало ухудшаться в начале сентября, он попал в больницу, врачи обнаружили у него аденокарциному — злокачественную опухоль. Ситуация усугублялась несколькими хроническими заболеваниями, но в целом прогноз был хороший. В конце октября зоолога выписали из больницы, где он наблюдался в дневном стационаре.

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ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Лысенко
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