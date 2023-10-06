Врач раскрыл, каковы шансы выжить при обнаруженном у Николая Дроздова виде рака
Врач Умнов: Рак в стадии Николая Дроздова поддаётся эффективному лечению
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
С раком предстательной железы в стадии, обнаруженной у российского учёного-зоолога, путешественника и телеведущего Николая Дроздова, можно бороться. Об этом Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"В этой стадии (как у Дроздова. — Прим. Лайфа) размер злокачественного новообразования до 5 см — и не выходит за пределы предстательной железы. Можно эффективно бороться с заболеванием, а уровень выживаемости — 80–90% в течение пяти лет", — рассказал он.
При раке второй степени, добавил врач, на продолжительность жизни влияет способ лечения. Так, при радикальной простатэктомии — 90%, а радиотерапии — 70%. Однако самым надёжным методом является простатэктомия, указал специалист.
По словам Умнова, рак предстательной железы второй стадии протекает бессимптомно, а некоторые пациенты с хроническим простатитом могут жаловаться на затруднения, учащение и жжение при мочеиспускании, а также снижение половой функции организма.
В целом вне зависимости от самочувствия больного при проведении лечения ему необходимо будет посещать онкоуролога каждые 6–12 месяцев, а также регулярно контролировать своё состояние при помощи лабораторной диагностики, заключил врач.
Напомним, у Николая Дроздова обнаружили рак. По данным Лайфа, на данный момент ведущий "В мире животных" находится в тяжёлом состоянии. Диагностика показала аденокарциному — злокачественную опухоль, сейчас медики планируют назначить ему курс химиотерапии.