Врач раскрыл, каковы шансы выжить при обнаруженном у Николая Дроздова виде рака

С раком предстательной железы в стадии, обнаруженной у российского учёного-зоолога, путешественника и телеведущего Николая Дроздова, можно бороться. Об этом Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"В этой стадии (как у Дроздова. — Прим. Лайфа) размер злокачественного новообразования до 5 см — и не выходит за пределы предстательной железы. Можно эффективно бороться с заболеванием, а уровень выживаемости — 80–90% в течение пяти лет", — рассказал он.

При раке второй степени, добавил врач, на продолжительность жизни влияет способ лечения. Так, при радикальной простатэктомии — 90%, а радиотерапии — 70%. Однако самым надёжным методом является простатэктомия, указал специалист.

По словам Умнова, рак предстательной железы второй стадии протекает бессимптомно, а некоторые пациенты с хроническим простатитом могут жаловаться на затруднения, учащение и жжение при мочеиспускании, а также снижение половой функции организма.

В целом вне зависимости от самочувствия больного при проведении лечения ему необходимо будет посещать онкоуролога каждые 6–12 месяцев, а также регулярно контролировать своё состояние при помощи лабораторной диагностики, заключил врач.