У Николая Дроздова обнаружили рак

У российского учёного-зоолога, путешественника и телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак. По данным SHOT , сейчас легенда "В мире животных" в больнице в тяжёлом состоянии.

По данным телеграм-канала, в последнее время состояние 86-летнего Дроздова сильно ухудшилось. Он обратился к врачам с жалобами на постоянные боли, и диагностика показала аденокарциному — злокачественную опухоль. Медики планируют назначить Николаю Николаевичу курс химиотерапии.