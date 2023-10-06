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6 октября, 07:04

У Николая Дроздова обнаружили рак

<p>Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

У российского учёного-зоолога, путешественника и телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак. По данным SHOT, сейчас легенда "В мире животных" в больнице в тяжёлом состоянии.

По данным телеграм-канала, в последнее время состояние 86-летнего Дроздова сильно ухудшилось. Он обратился к врачам с жалобами на постоянные боли, и диагностика показала аденокарциному — злокачественную опухоль. Медики планируют назначить Николаю Николаевичу курс химиотерапии.

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В прошлый раз легендарный ведущий программы "В мире животных" попал в больницу в конце августа. Тогда сам 86-летний зоолог рассказал, что врачи назначили ему обследование и инъекции. Дроздова также госпитализировали в середине июля. Учёный позже рассказал, что у него диагностировали дивертикулёз кишечника: он решил резко сбросить лишние 15 килограммов, однако преклонный возраст сыграл свою роль.

Александра Вишнякова
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