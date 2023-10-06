У Николая Дроздова обнаружили рак
Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
У российского учёного-зоолога, путешественника и телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак. По данным SHOT, сейчас легенда "В мире животных" в больнице в тяжёлом состоянии.
По данным телеграм-канала, в последнее время состояние 86-летнего Дроздова сильно ухудшилось. Он обратился к врачам с жалобами на постоянные боли, и диагностика показала аденокарциному — злокачественную опухоль. Медики планируют назначить Николаю Николаевичу курс химиотерапии.
В прошлый раз легендарный ведущий программы "В мире животных" попал в больницу в конце августа. Тогда сам 86-летний зоолог рассказал, что врачи назначили ему обследование и инъекции. Дроздова также госпитализировали в середине июля. Учёный позже рассказал, что у него диагностировали дивертикулёз кишечника: он решил резко сбросить лишние 15 килограммов, однако преклонный возраст сыграл свою роль.