У сбежавшего из больницы Бедроса Киркорова нашли порок сердца
Бедросу Киркорову может потребоваться операция на сердце из-за стеноза аорты
Бедрос Киркоров. Обложка © LIFE / Дмитрий Киселёв
Сбежавшему из больницы народному артисту России Бедросу Киркорову может опять потребоваться операция на сердце. Врачи выявили у него аортальный стеноз, сообщает SHOT.
По информации канала, ещё до бегства 91-летнего отца артиста Филиппа Киркорова из клиники его полностью обследовали в одном из столичных медицинских учреждений. Теперь стал известен финальный диагноз — "стеноз клапана аорты". Болезнь осложнена застойной недостаточностью сердца, которое не может справиться с перекачкой крови, из-за чего появляются одышка и быстрая утомляемость, как раз и ставшие причиной обращения Бедроса к врачам.
Докторов всерьёз беспокоит состояние Киркорова-старшего. У него уже была операция на сердце в 2022 году, тогда дело кончилось установкой кардиостимулятора. Теперь потребуется протезировать сердечный клапан после консультации с кардиохирургом. Проблема здесь в нежелании пациента, покинувшего клинику и заявившего, что он станет лечиться с помощью средств народной медицины.
Напомним, в конце октября, как рассказывал Лайф, появилась информация, что Киркорову-старшему вызвали скорую помощь из-за приступа астмы. В разговоре с журналистами артист заверил, что волноваться за него не стоит. А 2 ноября стало известно о том, что Бедрос Киркоров сбежал из больницы, чтобы лечиться нетрадиционными методами.