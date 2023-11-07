У сбежавшего из больницы Бедроса Киркорова нашли порок сердца

Сбежавшему из больницы народному артисту России Бедросу Киркорову может опять потребоваться операция на сердце. Врачи выявили у него аортальный стеноз, сообщает SHOT.

По информации канала, ещё до бегства 91-летнего отца артиста Филиппа Киркорова из клиники его полностью обследовали в одном из столичных медицинских учреждений. Теперь стал известен финальный диагноз — "стеноз клапана аорты". Болезнь осложнена застойной недостаточностью сердца, которое не может справиться с перекачкой крови, из-за чего появляются одышка и быстрая утомляемость, как раз и ставшие причиной обращения Бедроса к врачам.

Докторов всерьёз беспокоит состояние Киркорова-старшего. У него уже была операция на сердце в 2022 году, тогда дело кончилось установкой кардиостимулятора. Теперь потребуется протезировать сердечный клапан после консультации с кардиохирургом. Проблема здесь в нежелании пациента, покинувшего клинику и заявившего, что он станет лечиться с помощью средств народной медицины.