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6 ноября, 12:02

Директор Малого театра сообщила об обмороке Соломина до госпитализации

<p>Юрий Соломин. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова</p>

Юрий Соломин. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин упал в обморок, после чего был доставлен в больницу. Об этом рассказала телеканалу "360" директор учреждения Тамара Михайлова, комментируя информацию об инсульте у артиста.

"Госпитализировали час назад. Вы когда-нибудь сталкивались с больницей, его час назад забрала скорая помощь, как я вам могу диагноз сказать? Он потерял сознание", — уточнила собеседница канала.

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Напомним, 88-летнего народного артиста СССР Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве. У легенды советского экрана, предположительно, случился инсульт. За свою карьеру Соломин исполнил более ста ролей, но больше всего зрителю полюбился по фильмам "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и "Адъютант его превосходительства".

Татьяна Миссуми
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