Директор Малого театра сообщила об обмороке Соломина до госпитализации
Юрий Соломин. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова
Народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин упал в обморок, после чего был доставлен в больницу. Об этом рассказала телеканалу "360" директор учреждения Тамара Михайлова, комментируя информацию об инсульте у артиста.
"Госпитализировали час назад. Вы когда-нибудь сталкивались с больницей, его час назад забрала скорая помощь, как я вам могу диагноз сказать? Он потерял сознание", — уточнила собеседница канала.
Напомним, 88-летнего народного артиста СССР Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве. У легенды советского экрана, предположительно, случился инсульт. За свою карьеру Соломин исполнил более ста ролей, но больше всего зрителю полюбился по фильмам "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и "Адъютант его превосходительства".