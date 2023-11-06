Директор Малого театра сообщила об обмороке Соломина до госпитализации

Народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин упал в обморок, после чего был доставлен в больницу. Об этом рассказала телеканалу "360" директор учреждения Тамара Михайлова, комментируя информацию об инсульте у артиста.

"Госпитализировали час назад. Вы когда-нибудь сталкивались с больницей, его час назад забрала скорая помощь, как я вам могу диагноз сказать? Он потерял сознание", — уточнила собеседница канала.