"Каждый кузнец своего счастья и несчастья": Хазанов высказался об уехавших из России артистах

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов заявил, что не может судить артистов, которые покинули РФ. Он подчеркнул, что каждый сам выбирает свой путь и берёт на себя ответственность за результат.

"Я никому не судья, я не выступаю в качестве обвинителя, каждый кузнец своего счастья и своего несчастья. Я должен делать то, что могу, оставаясь в благодарности к тем, кто мне даёт эту возможность", — подчеркнул 77-летний артист в беседе с НСН.

Он напомнил, что если у уехавшей звезды нет замены, то спектакль сходит с репертуара. Говоря о зрителях, Хазанов выразил сожаление, что вынужден обсуждать эту тему.