"Каждый кузнец своего счастья и несчастья": Хазанов высказался об уехавших из России артистах
Хазанов заявил, что не может судить уехавших из России артистов
Советский и российский актёр Геннадий Хазанов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов заявил, что не может судить артистов, которые покинули РФ. Он подчеркнул, что каждый сам выбирает свой путь и берёт на себя ответственность за результат.
"Я никому не судья, я не выступаю в качестве обвинителя, каждый кузнец своего счастья и своего несчастья. Я должен делать то, что могу, оставаясь в благодарности к тем, кто мне даёт эту возможность", — подчеркнул 77-летний артист в беседе с НСН.
Он напомнил, что если у уехавшей звезды нет замены, то спектакль сходит с репертуара. Говоря о зрителях, Хазанов выразил сожаление, что вынужден обсуждать эту тему.
Как сообщал Лайф, в середине марта 2022 года, спустя почти месяц после начала специальной военной операции, московские театры стали отменять спектакли с участием Хазанова из-за того, что он уехал из России. Тогда некоторые покинувшие страну звёзды говорили, что их отъезд был давно запланирован и не связан с политической ситуацией.