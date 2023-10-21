Юморист Максим Галкин* заявил, что сожалеет из-за того, что не может больше зарабатывать в России для Украины. На одном из недавних концертов он признался, что часто тратит деньги на поддержку Незалежной, и даже сравнил себя с Иисусом Христом. Видео с выступления комика в кипрском Лимассоле публикует SHOT.

Галкин* пожалел, что не может зарабатывать в России для Украины, и сравнил себя с Христом. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, артист, обещавший сдавать кровь для израильских солдат, уехал от конфликта этой страны с Палестиной на европейские гастроли. В новую программу шоумена, в отличие от "сверхсекретного концерта" в турецкой Анталье, добавились грустные размышления о невозможности зарабатывать на россиянах, не покинувших родину. Ставшие для Галкина* традицией похвала украинцев и критика россиян в Европе воспринимаются зрителями всё хуже, поэтому юморист решил ещё петь песни групп "Ласковый май" и "Кино".

В ходе концертов комик радуется русскоязычной публике, однако здоровается на украинском. Кроме того, шоумен хочет зарабатывать в России, но оказывает помощь Украине. Также муж Аллы Пугачёвой гордится, что, будучи иноагентом, находится в компании "приличных людей", хотя в начале лета он безуспешно пытался избавиться от этого статуса. Помимо этого, юморист пожаловался, что Россия якобы помешала ему выступать в Казахстане.

На этом список его провокационных заявлений не заканчивается. Так, Галкин* считает, что Христос дожил бы до 47 лет, как и он, если бы "вовремя эмигрировал". Более того, он продолжает высмеивать 81-летнюю ведущую "Спокойной ночи, малыши!" Ангелину Вовк за слова годичной давности о том, что она поехала бы на фронт с Хрюшей и Степашкой. Кроме того, в программе комика всё так же присутствуют шутки про клонирование Лукашенко в мавзолее.