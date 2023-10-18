В московском суде перепутали Максимов Галкина* и Гликина*

Головинский суд Москвы перепутал фамилии привлекающихся к административной ответственности лиц, назвав журналиста Максима Гликина* юмористом Максимом Галкиным*. Об этом "Газете.ru" рассказали в суде.

"Подтверждаем. Действительно произошла ошибка. Он действительно Гликин*, просто карточка была забита неверно", — пояснили там.

На данный момент информация в картотеке уже исправлена и вместо Галкина*, как и следует, указан Гликин*.

Напомним, о нависшем над Максимом Галкиным* штрафе стало известно вчера. Ответчика-иноагента обвиняют в непредоставлении необходимых данных в Минюст, ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.