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18 октября, 11:34

В московском суде перепутали Максимов Галкина* и Гликина*

Московский суд ошибся, назначив процесс над Максимом Галкиным*

Головинский суд Москвы перепутал фамилии привлекающихся к административной ответственности лиц, назвав журналиста Максима Гликина* юмористом Максимом Галкиным*. Об этом "Газете.ru" рассказали в суде.

"Подтверждаем. Действительно произошла ошибка. Он действительно Гликин*, просто карточка была забита неверно", пояснили там.

На данный момент информация в картотеке уже исправлена и вместо Галкина*, как и следует, указан Гликин*.

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Напомним, о нависшем над Максимом Галкиным* штрафе стало известно вчера. Ответчика-иноагента обвиняют в непредоставлении необходимых данных в Минюст, ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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