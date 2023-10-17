В Москве состоится суд над Максимом Галкиным*

Ранее после начала вооружённого конфликта на Ближнем Востоке Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Он добавил, что гордится своим гражданством и этой страной, но воевать не намерен, поскольку для этого нет оснований.