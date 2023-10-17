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17 октября, 13:07
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В Москве состоится суд над Максимом Галкиным*

Галкину* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Шоумену Максиму Галкину* грозит штраф о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Соответствующий протокол поступил в Головинский суд Москвы, сообщает ТАСС.

"В суд поступил протокол в отношении Галкина*, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", — сказали в суде.

Дата рассмотрения дела пока не назначена. Юмористу грозит штраф до 50 тысяч рублей за непредоставление необходимых данных в Минюст.

Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар конфликта в Израиле

Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар конфликта в Израиле

Напомним, что телеведущего и комика Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, среди источников дохода юмориста числится Украина. Галкин* с этим не согласился и 15 мая подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Однако безуспешно.

Ранее после начала вооружённого конфликта на Ближнем Востоке Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Он добавил, что гордится своим гражданством и этой страной, но воевать не намерен, поскольку для этого нет оснований.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Никонов
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