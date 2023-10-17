В Москве состоится суд над Максимом Галкиным*
Галкину* грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Шоумену Максиму Галкину* грозит штраф о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Соответствующий протокол поступил в Головинский суд Москвы, сообщает ТАСС.
"В суд поступил протокол в отношении Галкина*, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", — сказали в суде.
Дата рассмотрения дела пока не назначена. Юмористу грозит штраф до 50 тысяч рублей за непредоставление необходимых данных в Минюст.
Напомним, что телеведущего и комика Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, среди источников дохода юмориста числится Украина. Галкин* с этим не согласился и 15 мая подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. Однако безуспешно.
Ранее после начала вооружённого конфликта на Ближнем Востоке Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Он добавил, что гордится своим гражданством и этой страной, но воевать не намерен, поскольку для этого нет оснований.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев