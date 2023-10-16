Галкин* анонсировал тур по Европе в разгар конфликта в Израиле

Юморист Максим Галкин* в разгар военных действий в Израиле отправляется в концертный тур по Европе. Об этом сам артист сообщил своим подписчикам в видеообращении в соцсети. По его словам, выступления запланированы на Кипре, в Польше, Молдавии и Великобритании.

"Многие переживают, смогу ли я вылететь. Всё нормально. Аэропорт работает практически всё время. Поэтому не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое", — отметил Галкин*.

Однако не все поклонники Галкина* поддержали его. Некоторые пользователи считают, что артист решил сбежать подальше от боевых действий.

Напомним, после начала вооружённого конфликта на Ближнем Востоке Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Он добавил, что гордится своим гражданством и этой страной, но воевать не намерен, поскольку для этого нет оснований.